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​Тюменские медучреждения мобилизуются для помощи COVID-пациентам

В Тюменской области наращивают коечный фонд для заболевших коронавирусом

​Тюменские медучреждения мобилизуются для помощи COVID-пациентам
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюменской области вернули в строй два моногоспиталя для лечения заболевших коронавирусом. Об этом на личной странице в соцсетях рассказал губернатор Александр Моор.

«Наращивание коечного фонда для заболевших коронавирусом - сейчас одна из приоритетных задач. В субботу запустили моногоспиталь на 250 коек в «Роднике», сегодня - на 140 коек в «Больнице Водников». Лечебное учреждение летом работало как моногоспиталь, поэтому штат готов бороться с инфекцией и спасать людей. Соблюдайте меры безопасности, берегите себя и своих близких!», - написал глава региона.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения уточнили, что из Больницы ЗСМЦ ФМБА России на другие клиники перевели дежурства по профилям «терапия», «хирургия» и «неврология».

«Сегодня больница начала принимать пациентов по профилю COVID-19. Сейчас в Тюменской области функционирует 14 учреждений инфекционного профиля для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Определение тяжести состояния, маршрутизация пациентов и доставка в специализированные стационары осуществляются только медицинскими работниками», - добавили в ведомстве.

Стоит отметить также, что в Тюменской области приостановлена профилактическая и плановая медицинская помощь в условиях поликлиник.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 393, комментариев: 0
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