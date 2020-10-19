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​Построенный в СССР

Один из Центральных тепловых пунктов Лянтора с трудом справляется с нагрузкой в развивающемся микрорайоне № 3

​Построенный в СССР

Мощность ЦТП-76 изначально была рассчитана на обслуживание именно двухэтажной застройки. На сегодня его оборудование работает на пределе в связи с поэтапным развитием микрорайона. Рядом выстроен многоквартирный дом, плюс запланированы ещё две территории под застройку многоэтажками. Как помочь Центральному тепловому пункту, которое работает на оборудовании 80-х годов? Только реконструировать. Предварительный проект показал, что потребуется 27 миллионов рублей. Депутаты районной Думы вместе с главой Лянтора Сергеем Махиней и директором городского УТВиВ Владимиром Билецким обсудили проблему на месте.


Парламентарии постараются помочь решить эту общую для всех задачу. Для этого нужно изыскивать денежные средства. Лянторский УТВиВ готов вложить собственные – в размере 7,2 миллиона рублей. По итогам конкурсных процедур ожидается, что цена контракта может снизится. Поскольку бюджет района уже сформирован, решение вопроса перенесётся на 2021 год.


После обновления ЦТП сможет улучшить качество услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, предоставляемых школе №3, детскому саду «Теремок». А также обеспечить потребности будущих новостроек третьего микрорайона. Лянтор – крупный город, активно развивается. Для создания условий для застройки, по мнению Анатолия Сименяка, микрорайону № 3 крайне необходима ЦТП с современным оборудованием.


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Сегодня в 15:26, просмотров: 196, комментариев: 0
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