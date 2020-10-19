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​Завершается реконструкция водоочистной станции Лянтора

На сегодняшний день готовность водоочистной станции в Лянторе составляет 92 процента

​Завершается реконструкция водоочистной станции Лянтора
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

16 октября депутаты Думы Сургутского района в рамках работы выездных слушаний поприсутствовали на реконструкции водоочистной станции в Лянторе. Работы там начались с середины лета 2018 года. На сегодняшний день готовность станции составляет 92 процента.

Всё необходимое оборудование приобретено, и, как говорят, специалисты постепенно «заходим на пусконаладку». К середине декабря 2020 года подрядчик – ООО «Мармитекс» – планирует сдать ВОС № 1. Претензий к нему нет, все работы идут в графике.

Лянторцы так долго ждали чистой воды, а если быть точнее — более 12 лет, и власти района так упрямо шли к этой цели, — осталось подождать ещё чуть-чуть.

Стоимость проекта составила почти 396 миллионов рублей. Сумма для Сургутского района огромная. Конечно, бюджету района было бы трудно реализовать эту задачу без финансовой помощи округа.

Технология фильтрации воды опробирована и не вызывает сомнений в качестве очистки. Работа реконструированного ВОСа не только обеспечит чистой питьевой водой горожан, но и существенно расширит перспективы города. Это важно для его развития, планов в сфере строительства и привлекательности, как территории для тех, кто планирует переезжать в Лянтор для постоянного места жительства.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 132, комментариев: 0
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