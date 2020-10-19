Главный финансист Сургута раскрыла подробности своей отставки

Заместитель главы Сургута по финансам Анна Шерстнева провела брифинг, на котором подробно рассказала, как принималось решение об увольнении и почему она приняла такое решение. Отставка обдумывалась несколько месяцев. И именно ее решение повлияло на уход Елены Дергуновой с поста директора департамента финансов.

«Я обдумывала это решение несколько месяцев. С главой города обсудили, документы подписаны несколько недель назад. За это время пыталась завершить какие-то дела. Много лет я работала в администрации, очень увлеченно работала, поэтому на что-то не хватало времени – на себя и семью. Пришла к такому решение, что в жизни надо посмотреть на что-то другое», - рассказала Анна Шерстнева.

Она не планирует уезжать из Сургута: «Есть обстоятельства, которые не позволят уехать из города». В ближайшее время Шерстнева будет находится в отпуске. «Найдет ли новая работа меня – не знаю», - отметила она, уточнив, что возвращаться в политику не хочет.

Анна Шерстнева еще на прошлой неделе подтвердила корреспонденту siapress.ru информацию о своей отставке. Увольнение заместителя главы связывали с предшествующим уходом с поста директора департамента финансов Елены Дергуновой.

«Каждый из нас пришел к этому решению своим путем. Может быть, если бы я не приняла такое решение, она бы тоже осталась», - отметила Шерстнева.

Эксперты связывали кадровые перестановки в администрации Сургута с необходимостью усилить экономический блок мэрии в предвыборный год.