В России за сутки выявлено более 15 тысяч человек зараженных коронавирусом

По данным за 18 октября, в России зарегистрировано 15 099 случаев заражения коронавирусом и 185 летальных случаев. Статистику приводит оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+4 610 человек за сутки), Петербурге (+674) и Подмосковье (+460). В Югре число заражений covid19 достигло 200.

Всего в стране за время пандемии выявлено 1 399 334 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Скончались от вируса 24 187 человек.

Напомним, что в Югре за минувшие сутки скончалось еще два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии умерло 212 жителей округа.