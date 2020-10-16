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​Операционную мощность тюменского Областного офтальмологического диспансера увеличили

В Областной офтальмологический диспансер закуплено новое оборудование

​Операционную мощность тюменского Областного офтальмологического диспансера увеличили
Фото: Марина Маркадеева

В Областной офтальмологический диспансер поступило новейшее операционное и диагностическое оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это позволило увеличить мощности хирургического отделения до 300 операций в год, а также разделить потоки пациентов и повысить качество диагностики, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

«Мы использовали период самоизоляции для того, чтобы улучшить работу диспансера и повысить качество оказания офтальмологической помощи. Нам удалось за счет перераспределения кабинетов высвободить пространство, оборудовать новую операционную, установить операционный стол, приобрести новый микроскоп последнего поколения. Это позволяет увеличить объемы хирургической помощи на 300 операций в год. И тем самым повысить доступность медицинской помощи, в том числе по таким заболеваниям, как катаракта, отслойка сетчатки и другим», – рассказал и.о. главного врача ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» Леонид Протопопов.

Новое оборудование позволит также усилить работу по подготовке начинающих врачей.


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16 октября в 12:51, просмотров: 73, комментариев: 0
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