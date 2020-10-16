В начале ноября в Тюмени пройдет фестиваль хореографических спектаклей

С 5 по 8 ноября в Тюмени пройдет второй международный фестиваль хореографических спектаклей «SOMA». Творческие коллективы из разных городов России представят свои работы на площадке молодежного театрального центра «Космос». Мероприятие проводит Мастерская современного танца при поддержке департамента культуры Тюменской области.

«Вход для зрителя на все четыре дня фестиваля абсолютно свободный, поэтому любой может прийти и погрузиться в мир танцевального искусства. Также в этом году бесплатным будет и участие в фестивале самих коллективов. Зрителям представят лучшие хореографические спектакли из разных городов нашей страны. В экспертный совет вошли сильнейшие хореографы и танцовщики России и мира, а именно: Елизавета и Татьяна Тарабановы (Санкт-Петербург), Александр Гурвич (Екатеринбург), Лика Шевченко (Москва), Ольга Лабовкина (Минск, Беларусь). Они также дадут ряд образовательных мастер-классов», – рассказали в пресс-службе департамента культуры.

В рамках гостевой программы выступят Two. Dance. Company (Омск), Театр современного танца Ольги Пона (Челябинск), танцевальная компания «НИКОГДЕ» (Краснодар), танцевальная компания «Окоём» (Екатеринбург). 7 ноября состоится танцевальный баттл, в котором может принять участие любой желающий танцовщик.