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​Александр Моор рассказал о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Тюменской области к развитию застраиваемых территорий подходят комплексно

​Александр Моор рассказал о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области в 2020 году ожидается ввод в строй почти 1,5 млн квадратных метров жилья. Всего по региональному проекту «Жилье» с 2019 по 2024 годы в регионе запланировано ввести более 11 миллионов квадратных метров жилья, в том числе свыше 3,7 миллиона «квадратов» – в индивидуальных домах. При этом одним из основных направлений реализации национального проекта «Жилье и городская среда» остается комплексное развитие территорий. Об этом губернатор Александр Моор рассказал на совещании, которое провел в режиме онлайн полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. В мероприятии принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

«Комплексный подход к развитию застраиваемых территорий используется в Тюменской области более 20 лет. Одним из наиболее ярких примеров служит Заречная часть Тюмени», – цитирует Александра Моора пресс-служба губернатора.

На этой территории возводятся современные микрорайоны комфорт-класса параллельно с созданием дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры. Кроме того, там начинается масштабная реконструкция Заречного парка, разрабатываются проекты событийного парка «Алебашево» и реновации озера «Цыганское», открылся парк имени дружбы между Россией и Южной Кореей.

Всего за пять лет в регионе благоустроено 402 общественных пространства и дворовых территории. На эти цели направлено 5,4 миллиарда рублей. Только в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено благоустройство 27 общественных пространств и 96 дворовых территорий на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

Губернатор подчеркнул, что для поддержания спроса на рынке жилья в регионе продолжено финансирование всех жилищных программ. В 2020 году расходы на эти цели превысят пяти миллиардов рублей.


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Сегодня в 22:37, просмотров: 77, комментариев: 0
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