Куда сходить в Сургуте онлайн

Онлайн-спектакль «Сказка о Царе Салтане»





Нижневартовский театр юного зрителя завтра, 17 октября, представит одну из своих постановок – знаменитую «Сказку о Царе Салтане». Знаменитые стихи Пушкина понравятся не только маленьким любителям спектаклей, но и их родителям. Трансляция начнется в 11:00 на сайте Культура.рф.

Трансляция концерта симфонического оркестра с Томасом Цетмайром





В субботу, 17 октября, в 17:00 на сцене концертного зала имени П. И. Чайковского выступит всемирно известный скрипач Томас Цетмайр. Под его руководствомсимфонический оркестр исполнит произведения Моцарта, Бетховена и Шумана. Трансляция будет проходить здесь.

Виртуальная лекция «КУДА ДЕЛАСЬ ШЕРСТЬ И ПОЧЕМУ ЛЮДИ РАЗНОГО ЦВЕТА?»





Для любителей биологии и желающих познать историю становления человека таким, какой он есть, предлагаем посмотреть интересную онлайн-лекцию научного журналиста и редактора портала Антропогенез.ру Александра Соколова. Мероприятие пройдет в воскресенье, 18 октября, в 17:00 на сайте Культура.рф.