В ляминском почтовом отделении проведен частичный ремонт

Власти Сургутского района профинансировали частичный ремонт ляминского почтового отделения. Теперь – дело за Управлением федеральной почтовой службы округа.

О том, что помещению почты требуется дополнительный ремонт, обсуждалось на личном приеме председателя Думы района Анатолия Сименяка. От лица жителей местный общественник и депутат Олег Александрович Ерхов посетовал на протёртый до дыр пол, облупившиеся стены и прочие «минусы» обветшалой комнаты. «Это одно из важных мест в деревне, – подчеркнул Олег Александрович, – жители часто ходят на почту».

Ещё год назад в почтовом отделении поменяли окна и сделали отмостки на средства из казны района. Депутаты предусмотрели на эти цели порядка 570 тысяч рублей. Этим летом предприниматели дали ещё немного денег на замену светильников, установку плиточного потолка и косметический ремонт.

Теперь – очередь «Почты России». Как арендатору помещения ей также нужно вкладываться в ремонт. Это предусмотрено договором аренды. Проработка вопроса председателем Думы района и департаментом имущества и земельных отношений администрации сдвинули дело с «мёртвой точки». В 2021 году на почте планируют поставить новую входную дверь и выполнить косметические работы. Анатолий Сименяк отметил, что после окончания ремонта проверит качество его исполнения.