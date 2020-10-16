Эта история началась ещё в феврале 2020 года. В рамках акции 100 дней до Победы волонтеры сельской школы создали проект под названием «Здесь жил ветеран». Идея заключалась в том, чтобы дома, в которых когда-то жили воины-земляки, были украшены табличками в виде звёзд. Руководитель проекта – учитель истории Сергей Фоменков – организовал исследовательскую работу, по результатам которой выяснилось, что таких домов в Сытомино – 30.

Инициатива сытоминцев была активно поддержана общественностью села, района и председателем Думы Сургутского района Анатолием Сименяком. Он дал высокую оценку значимости проекта «Здесь жил ветеран» и горячо поддержал его. В один из рабочих визитов в село он пообщался с организаторами акции, поблагодарил спонсора проекта – Эдуарда Огаркова, который выделил денежные средства на приобретение табличек-звезд, и вручил ему Благодарность от Думы Сургутского района.

Карантинные ограничения, которые, надо сказать, не дали осуществиться многим интересным мероприятиям района, затормозили реализацию и сытоминского проекта. Но, как только позволила эпидобстановка, школьники вместе с общественностью, Советом ветеранов, администрацией поселка, курсантами военно-патриотического клуба довели до конца начатое и в начале октября дома, где жили ветераны, заалели пятиконечными звездами.