15 октября в России от коронавируса скончалось рекордное число пациентов

За все время пандемии в России зафиксировано более 1,3 млн заболевших. По официальной информации на 15 октября, 23 491 граждан России скончались от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки была отмечена рекордная летальность – от COVID-19 умерло 286 россиян. Предыдущее максимальное значение было установлено 13 октября – 244 человека.

В столице показатель суточной смерти тоже высокий – 57 человек скончалось. Тем не менее прирост новых заболевших снижается на протяжении нескольких дней.

В Югре по информации на 16 октября умер еще один пациент с диагнозом «коронавирус». Таким образом число югорчан, не справившихся с болезнью достигло 208.