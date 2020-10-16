Российские власти определились с праздничными периодами в 2021 году

31 декабря 2021 года будет выходным днем: правительство России определилось с праздничными днями. О переносе некоторых нерабочих дней сообщается на сайте кабинета министров.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — объясняют чиновники нечаянную радость, которая ждет россиян в конце следующего года.

При этом 31 декабря 2020 года остается рабочим днем.

Напомним, что о возможности перенести на эту дату выходной день говорили в начале лета, но Минтруд заявил, что такой перенос будет нарушать законодательство. «Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110-й статьи кодекса», — цитировало тогда министерство РИА Новости: речь шла о нормах необходимой продолжительности отдыха, прописанных в Трудовом кодексе.

При этом чиновники обещали учесть пожелания трудящихся при формировании календаря праздничных и нерабочих дней на 2021 год. Как видим, обещание сдержали.

Праздничных периодов в 2021 году будет семь: это десять дней в январе (с 1 по 10 число), по три дня в феврале и марте (21-23 февраля, 6-8 марта), два периода по три дня в мае (1-3 и 8-10 мая), еще три дня в июне (12-14 июня) и последний — после длительного перерыва — четырехдневный праздничный отрыв с 4 по 7 ноября.