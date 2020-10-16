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Еще полетаем: Россия возобновит авиасообщение с тремя странами

В России разрешат перелеты в Японию, Сербию и на Кубу

Еще полетаем: Россия возобновит авиасообщение с тремя странами
Фото: pixabay.com

С 1 ноября Россия восстановит авиасообщение с Японией. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: два – из Москвы, один – из Владивостока. Рейсы в Сербию и на Кубу для россиян также в скором времени станут возможны, однако конкретная дата пока не определена. Решение принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Путешествия разрешили, основываясь на статистике заболеваний. В течение двух недель суточный прирост и коэффицент распространения коронавирусной инфекции в этих странах не превышал 1 %.


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16 октября в 11:04, просмотров: 1063, комментариев: 0
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