В России разрешат перелеты в Японию, Сербию и на Кубу

С 1 ноября Россия восстановит авиасообщение с Японией. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: два – из Москвы, один – из Владивостока. Рейсы в Сербию и на Кубу для россиян также в скором времени станут возможны, однако конкретная дата пока не определена. Решение принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Путешествия разрешили, основываясь на статистике заболеваний. В течение двух недель суточный прирост и коэффицент распространения коронавирусной инфекции в этих странах не превышал 1 %.