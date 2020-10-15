24 и 25 октября в Ярковском и Тюменском районах пройдут бесплатные занятия Школы соцпредпринимательства

Для жителей Ярковского и Тюменского района 24 и 25 октября состоятся онлайн-занятия обучающего проекта «Школа социального предпринимательства». Получить полезные знания и навыки смогут те, кто хочет начать работу в социальной сфере, социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, а также дальнейшее сопровождение Центра инноваций социальной сферы: стажировки на предприятия схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

«Некоторое время назад мы анонсировали школу в Ярковском районе в обычном формате живого общения. Однако, планы пришлось скорректировать, и мы приняли решение запускать в формате онлайн Ярковский и Тюменский районы», — отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александра Князева.

Участие в школе бесплатное. Зарегистрироваться в в Ярковском районе можно по телефону: (34531) 2-68-40, директор представительства инвестиционного агентства Тюменской области в селе Ярково Каримова Нурия Анваровна; в Тюменской районе – по ссылке. Вопросы по обучению в школе можно задать по телефону: (3452) 49-99-44, доб. 242.

В региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства напомнили, что образовательный проект «Школа социального предпринимательства» разработан в 2017 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».