​Председатель Думы Сургутского района осмотрел ряд социальных объектов в деревне Лямина

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк с рабочей поездкой побывал в деревне Лямина и осмотрел ряд социальных объектов. Среди них – Центр досуга и творчества. Его директор – Наталья Блохина – обратилась к председателю с просьбой помочь с ремонтом цоколя. Часть бетонного основания за 20 лет осыпалась и потеряла былую красоту, что по словам Натальи Блохиной, портит внешний вид деревенского центра культуры.

Трудностей в том, чтобы вернуть зданию презентабельность, председатель Думы района не видит. Возможность выделить деньги на обновление цоколя представится на корректировке бюджета в будущем году. После составления сметы на необходимые расходы, парламентарии рассмотрят этот вопрос на депутатских комиссиях.