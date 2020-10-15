Рабочая поездка председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка в деревню Лямина

В 2018 году в Сургутском районе появился ещё один объект, сочетающий в себе функции спорта и отдыха. Расположился он в лесном массиве деревни Ляминой, на свежем воздухе, вдалеке от городской суеты и бензиновых двигателей. Если быть точным – 2,46 часа от Сургута, через Лянтор, понтонную переправу, пересекающую реку Лямин, мимо маленького посёлка Песчаный, – и вы на месте.

Инфраструктура территории – 10 домиков, душевые, уличные тренажёры, спортзал, зоны отдыха. Действующая база готовится к встрече со спортсменами, туристами и жителями района. Чтобы её посетители сосредоточились на единении с природой, созерцании окрестностями, рыбалке, спортивной подготовке, она ремонтируется и обновляется, «стряхивая старые одежды». На эти цели в 2019 году депутаты района выделяли из бюджета района порядка 23 миллионов рублей.

Работы начались с комплексного ремонта 3-х домиков, помещения сторожей и столовой с ремонтом наружных сетей водоснабжения, сантехническими и электромонтажными работами. Сейчас очередь 7 домиков, спортивного зала, включая внутренние работы с сантехникой и электрикой, на сумму 17,5 миллионов рублей. Подрядчик немного опаздывает, но в ноябре должен закончить работы. Остается один дом и душевая – по ним парламентарии примут решение в следующем году.

Вместе с новым главой Алексеем Дизером Анатолий Сименяк прошёл по территории базы. «Не боясь сглазить, скажу, что дела на базе идут хорошо, рабочие ремонт делают добротно», — поделился своим мнением председатель районной Думы.