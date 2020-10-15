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Заполнена под завязку. Все койки для больных ковидом в сургутской ОКБ заняты

В СОКБ нет свободных мест для больных коронавирусом, но разворачивать новые койки пока не собираются

Заполнена под завязку. Все койки для больных ковидом в сургутской ОКБ заняты
Фото: siapress.ru

В Сургутской окружной клинической больнице не осталось свободных мест для больных коронавирусом. В здании сейчас развернуто 190 коек – все они уже заняты. Тем не менее, по информации пресс-службы СОКБ, разворачивать дополнительные места в городе пока не собираются. При необходимости резервный фонд будет задействован. Сделают это в течение суток.

Каждый день из окружной больницы выписываются порядка 20-30 человек. На их места распределяют новых пациентов. Ежедневный обмен коечного фонда происходит за счет того, что часть пациентов по показаниям переводят в отделение реабилитации СОКБ – это те, кто нуждается в кислородной поддержке. Других, чье состояние удовлетворительное, переводят в санаторий «Юган». Еще в начале пандемии его превратили в обсерватор для людей с подозрением на COVID-19. Сейчас там под наблюдением врачей долечиваются бывшие пациенты СОКБ.

В резерве коечного фонда Югры более 1400 мест для коронавирусных больных. Между тем власти региона планируют дополнительно оборудовать еще 250. Таким образом, резерв округа будет составлять более 1600 мест, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружной департамент здравоохранения. На сегодняшний день в медучреждениях Югры лечение от коронавируса получают 1031 пациент.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 298, комментариев: 0
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