Современный ФАП начал работать в поселке Торгили

В Нижнетавдинском районе начал работать четвертый из шести smart-ФАПов, построенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Праздничное открытие состоялось в поселке Торгили. Фельдшер поселка Светлана Филатова в торжественной обстановке получила ключ от ФАПа из рук главного врача областной больницы №15 Анатолия Смоляренко, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Раньше жители поселка получали медицинскую помощь в деревянном доме. Новый ФАП оборудован по последнему слову техники, на входе сделаны удобные пандусы, имеет подключение к интернету, что позволяет фельдшеру пользоваться общей медицинской базой данных, просматривать и заполнять электронные медкарты пациентов и организовывать для них онлайн-консультирование с узкими специалистами из областной больницы №15 (с. Нижняя Тавда) и ОКБ №1 (г. Тюмень).

«Пациенты, особенно те, кто в возрасте, очень рады такой возможности. Ведь до Нижней Тавды, значит, и до больницы, от нас около 60 километров. До Тюмени – порядка 40 километров. Добираться, конечно, было сложно. Зато теперь практически все, что необходимо, можно сделать прямо здесь, в поселковом ФАПе», – отметила Светлана Филатова.