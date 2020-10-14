Тюменцам напомнили о возможности узнать результаты теста на COVID-19 онлайн

В Тюменской области в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» создаются условия эффективного взаимодействия граждан с органами власти. Так, жители региона могут узнать результаты теста на COVID-19 на портале услуг Тюменской области и вызвать врача с помощью Портала государственных услуг Российской Федерации.

О правилах получения услуг напомнили в региональном департаменте информатизации.

Результаты теста на коронавирус

Каждый гражданин, сдавший тест на COVID-19, может узнать о результате в личном кабинете пациента. При выборе услуги в форму автоматически подтянутся все данные учётной записи пациента: имя, дата рождения, СНИЛС, адрес проживания. Вывод готового результата и получение справки занимает не более 10 минут.

Вызов врача

Чтобы получить эту услугу, нужно на портале в каталоге «Услуги» найти раздел «Мое здоровье – Вызов врача на дом». Далее нужно ввести регион, заполнить предлагаемую форму заявки, выбрать специалиста и ожидать ответа в личном кабинете. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию и внести полные данные, номер СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Для получения услуги «Вызов врача на дом» гражданин должен быть прикреплен к конкретной медицинской организации.