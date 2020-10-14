Центробанк анонсировал создание цифрового рубля, который должен повысить скорость, удобство и безопасность денежных расчетов

На сайте Центрального банка России появился анонс создания цифрового рубля, который должен стать третьим платежным средством в стране. Главное его задача — повышение показателей «скорости, удобства и безопасности денежных расчетов с использованием современных технологий».

«Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России будет выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличным и безналичным рублям)», — сказано в анонсе.

Хранится цифровой рубль будет в специальных электронных кошельках, а не на банковском счету, что даст возможность совершать платежи при помощи мобильных устройств без доступа к интернету.

Представители ЦБ считают, что новая технология позволит снизить издержки на проведение расчетов и даст «толчок дальнейшему совершенствованию платежных технологий».