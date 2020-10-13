Главным полицейским Урая назначен Вячеслав Покровский

В Урае сменился руководитель ОМВД. Должность получил подполковник полиции Вячеслав Покровский, который с 2016 года занимал должность зама начальника отделения.

«Приказом начальника УМВД России по ХМАО – Югре на должность руководителя ОМВД России по Ураю назначен Покровский Вячеслав Владимирович. Вячеслав Покровский в органах внутренних дел с 2005 года. Начинал свою службу в ГУВД Санкт-Петербурга в подразделении вневедомственной охраны. В 2009 году приехал в Урай, где продолжил службу в урайской милиции старшим инспектором по анализу, планированию и контролю. В 2013 году назначен начальником штаба ОМВД России по Ураю, а с 2016 года назначен заместителем начальника ОМВД России по Ураю», – сообщает пресс-служба окружной полиции.

Отделением МВД в Урае с 2016 года руководил Родион Капустин. Он вышел на пенсию.

12 октября сотрудникам УМВД Югры был представлен новый руководитель – Дамир Сатретдинов. Он сменил на этом посту Василия Романицу, который руководил ведомством с 2011 года.