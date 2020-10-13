В Тюменской области будут приняты все необходимые меры для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией

Правительство Тюменской области принимает дополнительные меры поддержки регионального здравоохранения для борьбы с пандемией. Мощность моноинфекционных госпиталей области увеличится в полтора раза, по поручению главы региона будет закуплено три компьютерных томографа для установки в поликлиниках Тюмени. Для тюменцев старше 65 лет и людей всех возрастов, страдающих хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут формироваться бесплатные наборы лекарственных средств для лечения инфекции на ранних стадиях. Кроме того, неотложная помощь в Тюмени переведена на круглосуточный режим работы, а для налаживания бесперебойной работы горячих линий, телефонов поликлиник и неотложной помощи направлены дополнительные ресурсы.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении к землякам.

«Несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы находимся, я твердо уверен, что общими усилиями мы справимся с пандемией. Самое главное сейчас - беречь себя и своих близких, соблюдать правила профилактики и безопасного поведения. От всей души желаю вам - будьте здоровы!» – заключил губернатор.

Режим повышенной в Тюменской области продлен еще на месяц, напомнили в оперштабе региона. Заболеваемость коронавирусом составляет 716 случаев на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза меньше среднероссийского значения. Однако темпы прироста чуть выше среднего по стране.

Тем не менее, введение дополнительных ограничений для бизнеса в регионе не планируется. При этом соблюдение мер санитарной безопасности на предприятиях контролируют областное управление Роспотребнадзора и департамент потребительского рынка. Масочный режим продолжает действовать в общественных местах и транспорте. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости.