Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не видит необходимости закрывать какие-либо сектора экономики

На данный момент нет никакой необходимости вводить строгие ограничения из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и о приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики… На сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — цитируют ее слова «Ведомости».

Вопрос был поднят из-за ухудшения статистики: в России 9 октября обновился рекорд по числу выявлены больных коронавирусом за сутки. В тот день было зарегистрировано 12126 человек с вирусом COVID-19.

По прогнозам экспертов компании «Сбер», показатель в будущем будет только увеличиваться, а пик заболеваемости придется на 8-12 ноября. Они считают, что число заражений коронавирусом в сутки достигнет более 17 тысяч.