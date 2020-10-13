Мэрия Москвы потратит 500 миллионов рублей на закупку новых автозаков

В столице России скоро появятся сто новых автозаков, стоимость которых составляет 491 миллион рублей. Такие денные отражены в документах, опубликованных на сайте госзакупок, сообщает «МБХ Медиа».

В качестве заказчика выступает Центр организации дорожного движения. Согласно документам, ряды автозаков в Москве пополнят 35 машин на 20 задержанных, еще 35 машин на 15 задержанных и 30 машин на шесть задержанных.

Аукцион запланирован на 22 октября. Все машины по договору должны быть переданы в пользование до конца 2020 года.