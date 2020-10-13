Биатлонистка Дарья Домрачева пока никак не отреагировала на жесткое задержание брата

В Минске во время разгона демонстрантов жестко задержали брата знаменитой белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никиту. Мужчина ехал на велосипеде к маме, когда к нему подбежали люди в форме, повалили на землю и начали бить.

О произошедшем он рассказал агентству Tut.by: «Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед — он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его. Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было. Спустя какое-то время меня перекинули в другую машину и еще около часа возили по городу, но дали бинт, чтобы остановить кровь».

Скорая приехала уже в РУВД, пострадавшего госпитализировали, дав перед этим подписать протокол. «В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его. Суд должен быть в суде Фрунзенского района Минска, дату я не знаю», – уточнил Никита.

По словам мужчины, его знаменитая сестра знает о произошедшем от мамы, но лично он с ней это не обсуждал.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выросла в Нягани, здесь же начала заниматься биатлоном и добиваться первых успехов. Сегодня она считается одной из самых титулованных белорусских спортсменов, СМИ называют ее любимицей Александра Лукашенко.

В августе она отреагировала на происходящее в стране двумя постами на личной странице в инстаграме, сначала призвав обе стороны конфликта не впадать в крайности, а затем попросила руководителей отрядов ОМОН остановить насилие. Произошедшее с братом Никитой спортсменка пока не прокомментировала.

В Белоруссии после президентских выборов начались массовые акции протеста. В МВД страны заявили о готовности применить боевое оружие, потому что «протесты стали радикальнее».