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В Нижневартовске в ходе ДТП пострадал водитель

Житель Нижневартовска пострадал при столкновении легковушек

В Нижневартовске в ходе ДТП пострадал водитель
фото: ГИБДД Югры

В Нижневартовске столкнулись два автомобиля. Один из водителей получил травмы. Об этом сообщают представители ГИБДД Югры.

«В 7 часов 50 минут 36-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Мондео» при повороте налево, на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Тойота Камри», движущемуся во встречном направлении, в результате чего допустил с ним столкновение. В ДТП травмы получил 22-летний водитель Тойоты», – рассказали в пресс-службе окружной ГИБДД.

Отметим, что это не единственный случай в этом городе. Так, ранее в районе Нижневартовска столкнулись три авто: пострадал водитель и пассажир.


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Сегодня в 09:01, просмотров: 71, комментариев: 0
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