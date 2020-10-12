Удаленные тюменские поселения и дороги покроют «Грозой»

Тюменские власти, представители операторов связи и инфраструктурных операторов прорабатывают возможность субсидирования построения операторами новых объектов связи для улучшения качества покрытия федеральных автодорог и населенных пунктов мобильной связью. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре.

«Проект нормативного правового акта на текущий момент находится в разработке в правительстве Тюменской области. По результатам заседания рабочей группы операторам связи поручено изучить материалы и предложения использования оборудования тропосферной связи «Гроза» для возможности покрытия мобильной связью удаленных населенных пунктов, а также участков дорог, где нет инфраструктуры», – рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Кроме того, на заседаниях рабочих групп комиссии по цифровому развитию Тюменской области рассматривались вопросы информационной безопасности и импортозамещения. Работа в этом направлении ведется в рамках региональных проектов «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность», которые реализуются как часть национальной программы «Цифровая экономика» с конца 2018 года.