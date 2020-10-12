Для компаний Тюменской области организуют образовательные семинары

В Тюменской области реализуется образовательная программа школы экспорта РЭЦ для предпринимателей. 27 сентября состоялся пятый семинар «Таможенное регулирование экспорта», на котором представители десяти компаний научились заполнять таможенные декларации и просчитывать таможенные сборы. Мероприятия проводятся при содействии Центра поддержки экспорта фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области».

«Обучающие мероприятия для тюменских предпринимателей становятся очень популярными, в каждом модуле много полезной информации не только для руководителей, но и для сотрудников. Организаторы все чаще встречают постоянных участников, которые из модуля в модуль приходят получать новые знания. «Таможенное регулирование экспорта» – это пятый семинар из одиннадцати. Следующий семинар «Логистика для экспортеров» стартует 13 октября. Обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области проходит на безвозмездной основе, после окончания семинара слушатели получают сертификат от АО «Российский Экспортный Центр», количество мест ограничено», – рассказали в пресс-службе регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Заявки на участие в семинаре принимаются здесь.