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​Тюменские предприниматели проходят школу экспорта РЭЦ

Для компаний Тюменской области организуют образовательные семинары

​Тюменские предприниматели проходят школу экспорта РЭЦ
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области реализуется образовательная программа школы экспорта РЭЦ для предпринимателей. 27 сентября состоялся пятый семинар «Таможенное регулирование экспорта», на котором представители десяти компаний научились заполнять таможенные декларации и просчитывать таможенные сборы. Мероприятия проводятся при содействии Центра поддержки экспорта фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области».

«Обучающие мероприятия для тюменских предпринимателей становятся очень популярными, в каждом модуле много полезной информации не только для руководителей, но и для сотрудников. Организаторы все чаще встречают постоянных участников, которые из модуля в модуль приходят получать новые знания. «Таможенное регулирование экспорта» – это пятый семинар из одиннадцати. Следующий семинар «Логистика для экспортеров» стартует 13 октября. Обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области проходит на безвозмездной основе, после окончания семинара слушатели получают сертификат от АО «Российский Экспортный Центр», количество мест ограничено», – рассказали в пресс-службе регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Заявки на участие в семинаре принимаются здесь.


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12 октября в 14:25, просмотров: 91, комментариев: 0
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