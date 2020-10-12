В тюменском департаменте лесного комплекса рассказали об итогах работы по пресечению незаконного оборота древесины

В 2020 году в Тюменской области проведено 364 рейда для пресечения незаконного оборота древесины в рамках операции «Лесовоз». За транспортировку леса без оформленного сопроводительного документа возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено четыре лица.

«Проверки прошли на передвижных, стационарных постах ГИБДД, вблизи транспортных развязок и федеральных трасс. В этом году в ходе операции «Лесовоз» было проведено 364 совместных рейда с УМВД России по Тюменской области. Проверено 216 единиц автотранспортной техники, осуществлявших транспортировку древесины. При проверке документов, подтверждающих законность происхождения древесины, использовались данные, содержащиеся в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней», – рассказали в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

В департаменте напомнили также, что соблюдать правила перевозки древесины обязаны как должностные лица, так и юридические. За нарушение грозит штраф от 30 до 700 тысяч рублей с конфискацией древесины и/или транспорта.