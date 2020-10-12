До конца 2020 года более тысячи тюменцев переедут в новые квартиры из аварийного жилья

В Тюменской области продолжается перевыполнение плана по расселению аварийного жилья. В 2019 году показатели были превышены в 11,5 раза – удалось расселить 1 805 человек вместо запланированных 160.

«В 2020 году необходимо расселить 19,93 тысячи квадратных метров (1,09 тыс. человек), в 2021 году — 19,92 тысячи квадратных метров (1,09 тыс. человек). По состоянию на 1 октября 2020 года расселено 13,39 тысячи квадратных метров (801 человек). С учетом исполнения мероприятий проекта в 2019–2020 годах целевые показатели 2020–2021 годов достигнуты досрочно. В настоящее время в рамках федерального проекта расселено 45,35 тысячи квадратных метров (2,61 тыс. человек) — 31 процент от общего объема. До конца 2020 года планируется расселить еще 18,6 тысячи квадратных метров (1,1 тыс. человек)», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» началась в Тюменской области в 2019 году. Региональными властями была утверждена адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2025 годы. Участниками программы являются десять муниципальных образований региона. Всего подлежит расселению 147,36 тысячи «квадратов» — это 378 домов, в которых проживают 9,04 тысячи человек.