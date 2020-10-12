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​Коронавирус может жить на стекле и банкнотах до 28 дней

Исследования показали, что коронавирус SARS-Cov-2 может сохранятся на стекле и банкнотах до 28 дней

​Коронавирус может жить на стекле и банкнотах до 28 дней
Фото: pixabay

Австралийские ученые доказали, что коронавирус может сохранятся на бумажных и стеклянных поверхностях, а также на нержавеющей стали до 28 дней. Об этом сказано в исследовании австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO), на которое обратило внимание BBCNews.

Важно отметить, что авторы эксперимента специально создали благоприятные условия для коронавируса: все исследования были проведены в темном помещении при стабильной температуре в 20 градусов. В реальных условиях время сохранения вируса на различных поверхностях может сильно отличаться.

В свою очередь бывший глава Центра изучения простуды Кардиффского университета Рон Экклз отнесся к новому исследованию негативно. Он считает, что оно вызывает «ненужный страх у общества».


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Сегодня в 12:27, просмотров: 191, комментариев: 0
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