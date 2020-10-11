Новый главный полицейский Югры Дамир Сатретдинов прилетел в Ханты-Мансийск

Новый глава УМВД Югры Дамир Сатретдинов в воскресенье, 11 октября, прилетел в Ханты-Мансийск. В аэропорту его встречали все заместители главы силового ведомства, передает Ura.ru со ссылкой на источник, летевший одним рейсом с силовиком.

По данным издания, рейс Сатретдинова прибыл в регион с большой задержкой, однако новый главный полицейский округа в хорошем настроении и, вероятно, уже сегодня будет представлен коллективу.

В пресс-службе окружной полиции не стали ни опровергать, ни подтверждать данную информацию.

На прошлой неделе стало известно, что глава УМВД Югры Василий Романица, руководивший ведомством с 2011 года, покидает пост. Указом президента РФ Владимира Путина на эту должность назначен Дамир Сатретдинов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел по Республике Хакасия.

Отставка Романицы ожидалась уже давно. СМИ несколько раз преждевременно сообщали об его уходе. По последним данным, Василий Романица переезжает в столицу, где станет заместителем начальника главного управления на транспорте МВД.