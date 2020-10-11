На выплаты детям от трех до семи лет направят средства из резервного фонда кабмина

Правительство России одобрило выделение дополнительных средств из резервного фонда для осуществления ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно. Деньги будут направлены Минтруду на предоставление субсидий бюджетам субъектов страны в 2020 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина РФ.

«Принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно», – говорится в документе.

Приказ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с трех до семи лет подписан президентом. Размер выплат составляет половину регионального прожиточного минимума ребенка. Получать его могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения.