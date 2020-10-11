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​Правительство РФ согласилось выделить деньги на выплаты семьям с детьми

На выплаты детям от трех до семи лет направят средства из резервного фонда кабмина

​Правительство РФ согласилось выделить деньги на выплаты семьям с детьми
Фото: pixabay.com

Правительство России одобрило выделение дополнительных средств из резервного фонда для осуществления ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно. Деньги будут направлены Минтруду на предоставление субсидий бюджетам субъектов страны в 2020 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина РФ.

«Принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно», – говорится в документе.

Приказ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с трех до семи лет подписан президентом. Размер выплат составляет половину регионального прожиточного минимума ребенка. Получать его могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 145, комментариев: 0
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