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​В Тюменской области стартовал прием работ на чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора

Тюменских изобретателей приглашают побороться за Кубок губернатора

​В Тюменской области стартовал прием работ на чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области в рамках ИТ- недели 26 октября состоится ежегодный чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора. Прием работ по направлениям «Робототехника» и «Программирование» уже идет.

«Отборочный этап по приему работ на конкурс, как и всегда, проходит в заочном формате, а вот финал соревнований в этот раз пройдет в онлайн-формате. Будет составлено индивидуальное расписание защиты проектов для всех конкурсантов с участием экспертной комиссии. Защита проектов будет проходить в онлайн-формате, где каждый участник должен будет провести демонстрацию работы. Все финалисты награждаются именными дипломами и призовой атрибутикой чемпионата. Победители чемпионата награждаются кубками, дипломами победителей, которые подписываются губернатором Тюменской области, а также денежными призами», – рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Стоит отметить, что конкурс проводится для популяризации научно-технического творчества, повышение престижа ИТ-профессий и интереса к отрасли цифровых технологий в целом. «Подобные конкурсы служат надежным и эффективным инструментом в формировании ИТ- кластера в регионе и проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», – отметили в департаменте.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться в официальном положении.


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Сегодня в 18:19, просмотров: 137, комментариев: 0
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