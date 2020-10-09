Нобелевской премии мира в 2020 году удостоена всемирная продовольственная программа

Обладателем Нобелевской премии мира в 2020 году станет не человек, а программа: лауреатом премии стала всемирная продовольственная программа, о чем сообщил сайт Нобелевского комитета.

Таким образом, были оценены заслуги программы в борьбе с голодом, а также вклад в улучшение условий мира в районах, где идут затяжные военные конфликты. Так, только в 2019 году от голода страдали 135 миллионов человек на земном шаре, в этом году из-за пандемии коронавируса их число увеличилось: в первую очередь речь о населении Африки.

Напомним, что внимание к Нобелевской премии мира в России в этом году обусловлено тем, что в числе претендентов были президент Владимир Путин и его оппонент оппозиционный политик Алексей Навальный — в итоге ни тому, ни другому признания Нобелевского комитета не удалось добиться.