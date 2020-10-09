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​Новый рекорд: в России за сутки зарегистрировано 12126 заболевших covid-19

В России зарегистрировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

​Новый рекорд: в России за сутки зарегистрировано 12126 заболевших covid-19

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 12126 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликованы в Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ» оперативного штаба.

По прогнозам экспертов компании «Сбер», показатель в будущем будет только увеличиваться, а пик заболеваемости придется на 8-12 ноября. Они считают, что число заражений коронавирусом в сутки достигнет более 17 тысяч.

Предыдущий максимальный прирост зараженных коронавирусом был зарегистрирован 11 мая. Тогда число выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 11656.

Заболевшие есть во всех 85 регионах страны. Больше всего случаев — в Москве (3701), Санкт-Петербурге (469) и Московской области (411).

Напомним, что в Югре по состоянию на 9 октября было выявлено 175 случаев заражения.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 163, комментариев: 0
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