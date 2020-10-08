16+
Логотип Сиапресс
USD  78,0921   EUR  91,8129  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор рассказал Михаилу Мишустину об успехах АПК региона

Агропромышленный комплекс Тюменской области развивается благодаря внедрению новых технологий

​Александр Моор рассказал Михаилу Мишустину об успехах АПК региона
Фото: admtyumen.ru

Агропромышленный комплекс Тюменской области развивается благодаря внедрению новых технологий. Об этом глава региона Александр Моор рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину во время онлайн-включения из Ишима на российской выставке «Золотая осень – 2020».

По словам губернатора, в этом сезоне тюменским аграриям удалось сохранить урожай, потому что они обновляют технопарк, применяют современные районированные сорта пшеницы, внедряют новые технологии обработки почв.

«Предприятия АПК используют цифровые технологии. Сегодня мы находимся на одном из них – АО «АминоСиб». Это знаковый для региона проект, единственный в УрФО. Он реализован тюменскими предпринимателями и направлен на глубокую переработку пшеницы», – цитирует Моора пресс-служба губернатора.

Он напомнил, что в Тюменской области продолжается реализация инвестиционных проектов: ООО «Руском» создает в регионе полный комплекс по выращиванию и переработке бройлера на 40 тысяч тонн, заключено тройственное соглашение с ГК «Дамате», «Россельхозбанком» и правительством Тюменской области по строительству в регионе крупнейшего в России племенных репродуктора по индейке и овцеводческой фермы.

Что касается урожая нынешнего года, тюменские сельхозпредприятия ни на день не останавливали свою работу в период действующих ограничений. «Летом мы столкнулись с тяжелыми погодными условиями: жара, засуха. Но мы справились. Сегодня аграрии завершили уборочную кампанию по зерновым, зернобобовым культурам – валовый сбор составил 1 млн 290 тыс. тонн при урожайности 19 ц/га. В лучшие годы показатели были чуть выше», – отметил губернатор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:44, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Зря хрюкаете». Путин пресек вопросы журналиста о своих дочерях 3487
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XXVI. Артем Кириленко — о благоустройстве Сургута 2889
  3. ​Набрал злости 1297
  4. ​Нефтеюганского фермера, лошади которого гуляют по городу, привлекли к ответственности 1213
  5. ​Закрыть нельзя работать 1213
  6. ​Мегионские сироты ждали квартиры больше двух лет: вмешалась прокуратура 1115
  7. Русский космос — в муравейнике 1112
  8. ​В Сургутском районе машина вылетела в болото, утонули два человека 1032
  9. ​Какие сургутские дороги отремонтировать в первую очередь, решат горожане 994
  10. ​Не мастер парковки: пьяный сургутянин разбил шесть машин на стоянке 986
  1. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46121
  2. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 18760
  3. ​Выходные в Югре будут ветреными и снежными 12922
  4. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 11284
  5. С ноября два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута перестанут принимать пассажиров 11145
  6. ​Постправда или фейк? 11013
  7. ​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым 8367
  8. ​Конец Югорскому тракту 7606
  9. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 7603
  10. ​Сургутянин выжил после выстрела из ружья в рот 6862
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 647243
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270739
  3. ​Кто такой Зятек? 63444
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54273
  5. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46121
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32997
  7. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32604
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24780
  9. Слишком много истории?.. 24741
  10. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20668

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика