Агропромышленный комплекс Тюменской области развивается благодаря внедрению новых технологий. Об этом глава региона Александр Моор рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину во время онлайн-включения из Ишима на российской выставке «Золотая осень – 2020».

По словам губернатора, в этом сезоне тюменским аграриям удалось сохранить урожай, потому что они обновляют технопарк, применяют современные районированные сорта пшеницы, внедряют новые технологии обработки почв.

«Предприятия АПК используют цифровые технологии. Сегодня мы находимся на одном из них – АО «АминоСиб». Это знаковый для региона проект, единственный в УрФО. Он реализован тюменскими предпринимателями и направлен на глубокую переработку пшеницы», – цитирует Моора пресс-служба губернатора.

Он напомнил, что в Тюменской области продолжается реализация инвестиционных проектов: ООО «Руском» создает в регионе полный комплекс по выращиванию и переработке бройлера на 40 тысяч тонн, заключено тройственное соглашение с ГК «Дамате», «Россельхозбанком» и правительством Тюменской области по строительству в регионе крупнейшего в России племенных репродуктора по индейке и овцеводческой фермы.

Что касается урожая нынешнего года, тюменские сельхозпредприятия ни на день не останавливали свою работу в период действующих ограничений. «Летом мы столкнулись с тяжелыми погодными условиями: жара, засуха. Но мы справились. Сегодня аграрии завершили уборочную кампанию по зерновым, зернобобовым культурам – валовый сбор составил 1 млн 290 тыс. тонн при урожайности 19 ц/га. В лучшие годы показатели были чуть выше», – отметил губернатор.