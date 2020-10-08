В Югре накануне скончались два пациента из-за коронавируса

В Югре накануне скончалось еще два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 198 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день в регионе выявлено 175 новых случаев инфицирования. За весь период пандемии заразилось 23 777 человек. Состояние 46 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 94 человека, за весь период пандемии – 21 677 югорчан.

Больше всего больных зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске. Меньше всего – в Лангепасе, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе.