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​«Зря хрюкаете». Путин пресек вопросы журналиста о своих дочерях

В свой день рождения президент Владимир Путин попытался рассказать про свою семью — получилось не очень

​«Зря хрюкаете». Путин пресек вопросы журналиста о своих дочерях
Фото: ТАСС

В день рождения президента России Владимира Путина ТАСС выпустил последнюю серию его весеннего интервью: оно посвящено семье и личным темам.

Напомним, что весь сериал «20 вопросов Владимиру Путину» выходил на сайте ТАСС в марте этого года, но после начала пандемии коронавируса его заморозили.

«Личную» серию приурочили, в конце концов, к дню рождения лидера: сегодня ему исполняется 68 лет. В серии, которая длится всего семь минут, практически ничего нового не сообщается. У Путина есть две дочери — Мария и Катерина, а также внуки. На вопросе про воспитание внуков интервьюер Андрей Ванденко срезался, попытавшись выяснить, о каком из детей говорится.

«Они еще маленькие, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, является ли он для них авторитетом. — Один из внуков, дочка начала его учить жизни…» «Которая?» — спросил журналист, на что глава государства отреагировал вопросом: «А какая разница»?

В ответ Ванденко кашлянул, на что что Путин сделал замечание: «Зря вы хрюкаете… потому что вы не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности».

Нежелание говорить о семье — даже в серии, которая посвящена именно этой стороне жизни, Владимир Путин объяснил так: «Когда я иду на выборы, люди голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь».


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Сегодня в 16:09, просмотров: 296, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:01
Я не сторонник Путина, но это вообще-то нормальная человеческая реакция направленная и на безопасность семьи, и на то, чтобы семью не полоскали в грязи, в «либеральных» СМИ.

Если это намек на разницу с «героем» Навальным, у которого семья вместе с ним пиарится, так у Навального бизнес такой пиарится на грязи, вместе со всем семейством. В остальном он пустое место. У президента РФ как-бы другой бизнес и значимость.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:22
Прозрачность жизни выборного лица - главнейшее орудие в борьбе с коррупцией. Гласность и прозрачность. Это ясно любому кроме вас. Каждому нормальному человеку понятно, что сылка на проблемы обеспечения безопасности это такая циничная отмазка, что даже слышать её унизительно. В США, Франции, Германии как-то справляются с безопасностью членов семей руководителей страны, некого не скрывая. А в России-то что?
Да, Сергей. Вы, конечно, не сторонник Путина, но почему-то, завидев, любого противника "королька" немедленно набрасываетесь на него со своим дерьмом. А кто ж тогда сторонник?
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