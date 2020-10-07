В свой день рождения президент Владимир Путин попытался рассказать про свою семью — получилось не очень

В день рождения президента России Владимира Путина ТАСС выпустил последнюю серию его весеннего интервью: оно посвящено семье и личным темам.

Напомним, что весь сериал «20 вопросов Владимиру Путину» выходил на сайте ТАСС в марте этого года, но после начала пандемии коронавируса его заморозили.

«Личную» серию приурочили, в конце концов, к дню рождения лидера: сегодня ему исполняется 68 лет. В серии, которая длится всего семь минут, практически ничего нового не сообщается. У Путина есть две дочери — Мария и Катерина, а также внуки. На вопросе про воспитание внуков интервьюер Андрей Ванденко срезался, попытавшись выяснить, о каком из детей говорится.

«Они еще маленькие, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, является ли он для них авторитетом. — Один из внуков, дочка начала его учить жизни…» «Которая?» — спросил журналист, на что глава государства отреагировал вопросом: «А какая разница»?

В ответ Ванденко кашлянул, на что что Путин сделал замечание: «Зря вы хрюкаете… потому что вы не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности».

Нежелание говорить о семье — даже в серии, которая посвящена именно этой стороне жизни, Владимир Путин объяснил так: «Когда я иду на выборы, люди голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь».