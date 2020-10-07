«Юганскнефтегаз» выплатил 243 миллиона за загрязнение леса, произошедшего из-за разлива нефти

В Нефтеюганске с дочерней компании Роснефти взыскали 243 млн рублей за загрязнение леса нефтью. Об этом пишет «Znak.сom».

В природоохранной службе изданию пояснили, что в ООО «РН-Юганскнефтегаз» случился прорыв нефтепровода, из-за чего были затронуты 82 тысячи квадратных метров леса, часть из которых попадает в особо защитные участки фонда. Отмечается, что иск был подан в арбитражный суд весной текущего года.

Отметим, что судебные разбирательства между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и природнадзором бывают очень часто. Так, в феврале 2020 года стало известно о том, что с «дочки» Роснефти взыскали более 36 млн рублей. Причиной стало то, что компания допустила пять разливов нефти на Южно-Балыкском месторождении.