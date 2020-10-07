В Областную больницу №4 поставили 14 передвижных систем УЗИ

В Областную больницу №4 Ишима поставлено 14 передвижных систем ультразвуковой визуализации высокого класса. Оборудование закуплено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и позволит доступность медицинской помощи и качество работы специалистов.

«Четыре диагностических системы остаются в городе – в отделении функциональной диагностики и детской поликлинике. По два аппарата переданы в районные больницы сел: Абатское, Викулово, Большое Сорокино, Армизонское и Бердюжье», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве добавили, что использование нового диагностического оборудования полностью покроет потребность в ультразвуковых исследованиях в акушерстве и гинекологии, урологии, кардиологии и многих других профилях.

Ежемесячно врачами УЗИ в больнице только в селе Бердюжье проводится до 660 исследований. «Новый УЗИ-аппарат выдает большее количество данных, чем его предшественник. Также аппарат снабжен очень хорошим кардиологическим датчиком, что позволит выполнять ЭХО-КГ на месте, в условиях районной больницы. Такая глубокая диагностика и расширенные возможности нового оборудования значительно повышают шансы заметить патологию на этапе её развития, а значит – поставить диагноз как можно раньше и своевременно начать лечение», – отметила заведующая Бердюжской районной больницей Елена Рыхлицкая.