Число умерших из-за коронавируса жителей Югры выросло до 196

В Югре накануне из-за COVID-19 скончались два человека. Таким образом, число пациентов, которые не смогли справиться с болезнью, выросло до 196. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в регионе заболело 169 человек. Состояние 46 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Накануне выписались из больниц 63 человека, за весь период пандемии – 21 583 югорчанина.

Больше всего зараженных выявили в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске. Меньше всего – в Мегионе, Белоярском, Кондинском и Нижневартовском районе.