Идею о повышении налога на прибыль российских компаний, выводимую в офшоры, озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Существенно повысить налоговую ставку на прибыль, зарабатываемую компаниями в России и утекающую в офшоры, предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также парламентарий предложила сократить налоги для бизнеса, который вкладывает инвестиции в развитие Российской Федерации. По мнению спикера, это позволит сделать рыночную экономику страны более мотивирующей.

«Я только за то, чтобы все было по закону, как положено в рыночной экономике, но если они вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыли даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства, заработанные здесь, в России, выводят в офшоры, то вот на такие средства, как во многих странах Европы — во Франции и других, можно существенно повысить налог», — приводит цитату Матвиенко Интерфакс.