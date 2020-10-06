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​Александр Моор провел онлайн-прием граждан

В Ишимском районе установят новый ФАП и откроют информационно-библиотечный центр

​Александр Моор провел онлайн-прием граждан
Фото: admtyumen.ru

В Ишимском районе в ближайшее время начнется установка модульных ФАПов, а в декабре в карасульской школе на базе школьной библиотеки откроется информационно-библиотечный центр. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время личного приема граждан, который состоялся в онлайн-формате.

С просьбой установить новые ФАПы к главе региона обратились жители Клепикова и Синицына. Модульные пункты начнут устанавливать на следующей неделе, работы планируют завершить до конца года. Фельдшеры на территории есть, они пока работают в других помещениях.

Открытие информационно-библиотечного центра в отремонтированном помещении позволит подключиться к различным образовательным платформам и получить доступ к читальным залам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.

«По итогам встречи губернатор поручил главе Ишимского района Сергею Ломовцеву взять под личный контроль ход работ на объектах», – отметили в пресс-службе главы региона.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 163, комментариев: 0
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