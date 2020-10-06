Иммунитет к COVID-19 может быть у человека с генными мутациями

Некоторые генные мутации могут повлиять на восприимчивость человека к вирусам. В том числе и COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Наличие того или иного отклонения в генетическом коде может препятствовать или же способствовать заражению.

«Известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки», — ссылаясь на ведомство, пишет lenta.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре говорили о том, что «защита» от вариаций коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2, может сформироваться у человека после обычного сезонного гриппа.

В Югре за последние сутки выявлено 153 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 23 433 случая COVID-19.