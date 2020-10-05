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​В Тюменской области стартует региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов

От любительских творческих коллективов Тюменской области ждут заявок на фестиваль-конкурс

​В Тюменской области стартует региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов
Фото: pixabay.com

В Тюменской области начался прием заявок на II региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. В этом году мероприятие состоится в онлайн-формате.

«Положение и заявку на участие можно найти на официальном сайте события. Проект реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Организатором выступает Дворец национальных культур «Строитель» при поддержке департамента культуры Тюменской области. Для заявки необходимо заполнить анкету и приложить видеозапись выступления. К участникам выдвинуты серьезные требования: активная творческая деятельность в течение минимум трех лет, возраст участников старше 14 лет, допускается не более 30 процентов детей в возрасте до 14 лет», – сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Победителей выберут в восьми номинациях: «Фольклорные коллективы», «Коллективы народного танца», «Коллективы народных инструментов», «Хореографические коллективы», «Коллективы струнных, духовых и ударных инструментов», «Коллективы хорового пения», «Театральные коллективы» и «Цирковые коллективы».

Стоит отметить, что победители фестиваля-конкурса могут претендовать на гранты правительства Тюменской области на развитие своего коллектива.


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05 октября в 17:33, просмотров: 95, комментариев: 0
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