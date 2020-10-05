За нарушения режима повышенной готовности тюменским предприятиям грозят штрафы

В Тюменской области усилен контроль по соблюдению требований режима повышенной готовности. На минувшей неделе в объектах потребительского рынка проведено 37 проверок. Количество рейдов в торговые центры, продуктовые магазины, кинотеатры и парикмахерские увеличено в три раза. Об этом рассказал журналистам директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Нарушения обнаружены в 23 объектах. Чаще всего отсутствовала разметка социальной дистанции и дезинфицирующие средстве, не соблюдался масочный режим, ненадлежащим образом проводилась уборка. Возбуждено восемь дел об административных нарушениях. Предприятиям-нарушителям грозят штрафные санкции до 300 тысяч рублей.

Александр Сидоров подчеркнул, что контрольные мероприятия будут продолжаться в усиленном режиме. Проверки пройдут также в банных комплексах, спа и на базах отдыха.