Тюменцам расскажут об опасности распространения снюса в подростковой среде

В Тюмени начал работу клуб «Профилактический всеобуч» на базе службы семейного консультирования при областном центре профилактики и реабилитации. Здесь специалисты, работающие в учреждениях системы профилактики, родители и неравнодушные граждане смогут получить консультации по актуальным вопросам профилактики асоциального поведения.

Первое мероприятие клуба было посвящено теме «Насилие в семье: какие ошибки не замечают родители». Занятие вела клинический психолог-практик Олеся Важенина. 9 октября заведующая детским наркологическим отделением Наталья Михайловская проведет мероприятия на тему «Снюс и курительные смеси: новые опасности для наших детей».

«Приглашаем всех заинтересованных граждан на мероприятия клуба «Профилактический всеобуч», при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Надеемся, что вместе мы сделаем детство наших детей более счастливым и безопасным», – отметили в департаменте социального развития Тюменской области.

Заседания клуба проводятся каждую пятницу, в 19.00, по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 65 а, 3 этаж, служба семейного консультирования (вход через магазин «Пятерочка», направо, через пост охраны).