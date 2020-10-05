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​В Югре сократилось количество домов, в которых проведут работы по программе капремонта

Из программы капремонта в Югре исключили 157 многоквартирников

​В Югре сократилось количество домов, в которых проведут работы по программе капремонта
Фото: kapremontugra.ru

В Югре внесены изменения в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Список многоквартирников, где планируется провести работы, стал меньше. Из программы исключили 157 ветхих домов и добавили 47 новых.

«В программу были внесены новые дома – всего 47 новостроек со всего автономного округа. Из них 19 многоквартирных домов находятся в Ханты-Мансийске. Остальные дома из Сургута, Сургутского района, Лангепаса, Нягани, Нефтеюганска и Югорска. Кроме того, из тридцатилетнего плана были исключены 157 домов. Оснований для исключения дома из программы всего три: износ превышает 70 процентов, дом признается аварийным, или же совокупная стоимость капремонта дома превышает предельную. Больше всего домов было исключено из программы капремонта в Радужном – 47 многоквартирников. В настоящее время в программе всего 6409 домов», – рассказали в пресс-службе Фонда капремонта Югры.

В ближайшие три года ремонт планируют провести в 1 925 домах. На их капремонт планируется направить 16,3 миллиарда рублей. «В основном это средства собственников – взносы на капремонт, но есть и другие источники финансирования. Так, 65 миллионов рублей направит бюджет округа, около восьми миллионов рублей – органы местного самоуправления и порядка трех миллионов рублей – иные источники», – уточнили в фонде.

Как сообщалось ранее, капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе идет с отставанием – к концу сентября завершились работы только в 326 домах из 846-ти.

За все время действия программы капитального ремонта с жителей Югры собрано 16 млрд 184 млн рублей. Ряд муниципалитетов округа переплатили по взносам на капремонт, однако общий долг составляет порядка двух миллиардов рублей.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 182, комментариев: 0
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